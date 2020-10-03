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​83-летнего югорчанина, пропавшего в лесу почти месяц назад, нашли мертвым

В Югре 83-летнего жителя поселка Пионерский Советского района, пропавшего в лесу почти месяц назад, нашли мертвым

​83-летнего югорчанина, пропавшего в лесу почти месяц назад, нашли мертвым
vologda-news.net

В Югре 83-летнего жителя поселка Пионерский Советского района, пропавшего в лесу почти месяц назад, нашли мертвым.

Его труп обнаружили полицейские накануне, 2 октября, в пяти километрах от поселка в Верхнекондинском заказнике.

«По предварительным данным, признаков насильственной смерти не выявлено. Труп направлен в морг. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщается на сайте УМВД по Югре.

Напомним, о том, что югорчанин ушел в лес за дикоросами и не вернулся поступило от его внучки 8 сентября. На протяжении трех недель поисковики безуспешно обследовали лес, где мог находиться грибник.


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03 октября в 14:37, просмотров: 7551, комментариев: 0
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