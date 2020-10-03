В Югре 83-летнего жителя поселка Пионерский Советского района, пропавшего в лесу почти месяц назад, нашли мертвым.

Его труп обнаружили полицейские накануне, 2 октября, в пяти километрах от поселка в Верхнекондинском заказнике.

«По предварительным данным, признаков насильственной смерти не выявлено. Труп направлен в морг. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщается на сайте УМВД по Югре.

Напомним, о том, что югорчанин ушел в лес за дикоросами и не вернулся поступило от его внучки 8 сентября. На протяжении трех недель поисковики безуспешно обследовали лес, где мог находиться грибник.