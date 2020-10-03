В Югре в региональные нормативы градостроительной деятельности будут включены беговые дорожки и полосы для движения велосипедов. Об этом стало известно накануне, 2 октября, на заседании окружного правительства.

«Недавно окружным правительством было принято решение о том, чтобы муниципалитеты использовали в своей градостроительной документации региональный стандарт и обязательно формировали, например, велодорожки для населения», — цитирует губернатора Наталью Комарову пресс-служба региона. А заместитель директора департамента строительства Галина Коновалова отметила, что туда же включены и беговые дорожки.

В югорском стандарте по благоустройству поселений также прописаны нормы для организации занятий спортом, формирования здорового образа жизни.