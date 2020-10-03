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​В Югре новые жилые микрорайоны будут обустраивать беговыми и велодорожками

В Югре в региональные нормативы градостроительной деятельности будут включены беговые дорожки и полосы для движения велосипедов

​В Югре новые жилые микрорайоны будут обустраивать беговыми и велодорожками
gisma72.ru

В Югре в региональные нормативы градостроительной деятельности будут включены беговые дорожки и полосы для движения велосипедов. Об этом стало известно накануне, 2 октября, на заседании окружного правительства.

«Недавно окружным правительством было принято решение о том, чтобы муниципалитеты использовали в своей градостроительной документации региональный стандарт и обязательно формировали, например, велодорожки для населения», — цитирует губернатора Наталью Комарову пресс-служба региона. А заместитель директора департамента строительства Галина Коновалова отметила, что туда же включены и беговые дорожки.

В югорском стандарте по благоустройству поселений также прописаны нормы для организации занятий спортом, формирования здорового образа жизни.


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03 октября в 14:04, просмотров: 1720, комментариев: 1
Комментарии:
Igorek86
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Сегодня в 09:07
Каждый год такое обещают, а на улице до сих пор ни одной велодорожки. Весь город свое поросячей плиткой заложили

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