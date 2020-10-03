В Югре во время грибного сезона спасатели вывели из лесов более 80 заблудившихся любителей тихой охоты.

«Весь теплый сезон спасатели усиленно занимались поисками безответственных любителей дикоросов, ведь в 2020 году леса региона особенно манили югорчан своим урожаем, — пишет «Центроспас-Югория». — Не отставали от грибников и заядлые рыбаки, пренебрегающие правилами безопасной рыбалки. В то время как спасатели регулярно предупреждали об опасностях в лесу и на воде — люди продолжали и продолжают теряться, несмотря на все предостережения».

Всего же с января по сентябрь этого года спасатели провели по всему округу 684 выезда. Некоторые поиски до сих пор продолжаются. Так, например, в Ханты-Мансийском районе на протоке Большая Юганская ведутся поиски мужчины 1969 года рождения. Он пропал более трех суток назад.