До 31 октября югорчанам с детьми нужно успеть подать заявление на единовременную выплату — 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала.

«Единовременная выплата предоставляется в размере до 35 тысяч рублей, но не более размера фактического остатка средств Югорского семейного капитала, — сообщает департамент социального развития Югры. — Право на получение этого капитала имеют семьи, в которых, начиная с 1 января 2012 года родился (усыновлен) третий или последующий ребенок, и его рождение зарегистрировано в органах ЗАГС Югры».

Подать заявление можно либо на портале госуслуг, либо в МФЦ. Чиновники отмечают, что указанную выплату уже получили 6980 семей.