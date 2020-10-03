За прошедший день из-за коронавируса умер еще один житель Югры

За минувшие сутки Югре скончался еще один человек с лабораторно подтвержденным COVID-19. Таким образом, число погибших от этой инфекции за весь период пандемии в регионе достигло 190. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за минувший день COVID-19 выявлен в 153 случаях. Состояние 40 пациентов тяжелое, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 94 человека, за весь период пандемии – 21 347 югорчан.

Больше всего инфицированных обнаружили в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске.