153 жителя Югры заразились COVID-19 за последние сутки

В Югре за минувшие сутки коронавирус выявили у 153 человек. Таким образом, за весь период пандемии в регионе выявлено 22 966 случаев заражения ковидом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые заболевшие зарегистрированы в 18 муниципалитетах округа:

Сургут – 49; Ханты-Мансийск – 30; Нефтеюганск – 15; Урай – 14; Октябрьский район – 12; Советский район – 6; Нягань – 5; Белоярский район – 4; Мегион – 3; Радужный – 3; Нижневартовск – 2; Югорск – 2; Нижневартовский район – 2; Лангепас – 2; Когалым – 1; Пыть-Ях - 1; Сургутский район – 1; Ханты-Мансийский район – 1.

«Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 6 138, сняты с наблюдения – 80 128. Состояние 40 пациентов тяжелое, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 190 человек», — передает оперштаб.

За минувшие сутки от коронавируса излечились 94 человека, за весь период пандемии – 21 347 югорчан.