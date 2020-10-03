153 жителя Югры заразились COVID-19 за последние сутки

В Югре за минувшие сутки коронавирус выявили у 153 человек. Таким образом, за весь период пандемии в регионе выявлено 22 966 случаев заражения ковидом. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые заболевшие зарегистрированы в 18 муниципалитетах округа:
- Сургут – 49;
- Ханты-Мансийск – 30;
- Нефтеюганск – 15;
- Урай – 14;
- Октябрьский район – 12;
- Советский район – 6;
- Нягань – 5;
- Белоярский район – 4;
- Мегион – 3;
- Радужный – 3;
- Нижневартовск – 2;
- Югорск – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Лангепас – 2;
- Когалым – 1;
- Пыть-Ях - 1;
- Сургутский район – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 6 138, сняты с наблюдения – 80 128. Состояние 40 пациентов тяжелое, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 190 человек», — передает оперштаб.
За минувшие сутки от коронавируса излечились 94 человека, за весь период пандемии – 21 347 югорчан.