Вопрос с назначением смотрящего за Югрой остается открытым

Новый смотрящий за Югрой может вступить в должность уже в грядущие выходные. Вероятно, им станет Ражидин Михралиев, известный в криминальном мире как вор в законе Раджик Нижневартовский. Сейчас он занимает этот пост с приставкой врио, сообщает Ura.ru. При этом источники издания утверждают, что Ражидин Михралиев не стремиться брать на себя такую ответственность.

«Он сравнительно недавно вышел из тюрьмы, и планов на изменение своего статуса от смотрящего по Нижневартовску до смотрящего по региону, у него не было. Он и сейчас не очень хочет заниматься таким большим общаком, какой сложился в ХМАО, но если его назначат — выбора у него не останется, поэтому авторитеты и спешат», — цитирует агентство своего собеседника, знакомого с Раджиком Нижневартовским.

Другой источник издания в среде силовиков отмечает, что в криминальном мире не станут нарушать традиций и выберут нового смотрящего на 40 день после гибели Владимира Зятькова.

В правоохранительных органах ситуацию с выборами нового смотрящего в регионе не комментируют. Подтвердить или опровергнуть информацию непосредственно у Раджика Нижневартовского на момент публикации новости не удалось.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, нового смотрящего за Югрой выбирают после гибели на Черной речке в Сургуте Владимира Зятькова, который занимал этот пост последние годы и пользовался уважением в разных кругах. Еще одним претендентом на этот пост называли Ткача Няганьского.