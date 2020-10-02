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​СМИ сообщили о нежелании Раджика Нижневартовского брать ответственность за Югру

Вопрос с назначением смотрящего за Югрой остается открытым

​СМИ сообщили о нежелании Раджика Нижневартовского брать ответственность за Югру
Фото предоставлено администрацией Сургута

Новый смотрящий за Югрой может вступить в должность уже в грядущие выходные. Вероятно, им станет Ражидин Михралиев, известный в криминальном мире как вор в законе Раджик Нижневартовский. Сейчас он занимает этот пост с приставкой врио, сообщает Ura.ru. При этом источники издания утверждают, что Ражидин Михралиев не стремиться брать на себя такую ответственность.

«Он сравнительно недавно вышел из тюрьмы, и планов на изменение своего статуса от смотрящего по Нижневартовску до смотрящего по региону, у него не было. Он и сейчас не очень хочет заниматься таким большим общаком, какой сложился в ХМАО, но если его назначат — выбора у него не останется, поэтому авторитеты и спешат», — цитирует агентство своего собеседника, знакомого с Раджиком Нижневартовским.

Другой источник издания в среде силовиков отмечает, что в криминальном мире не станут нарушать традиций и выберут нового смотрящего на 40 день после гибели Владимира Зятькова.

В правоохранительных органах ситуацию с выборами нового смотрящего в регионе не комментируют. Подтвердить или опровергнуть информацию непосредственно у Раджика Нижневартовского на момент публикации новости не удалось.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, нового смотрящего за Югрой выбирают после гибели на Черной речке в Сургуте Владимира Зятькова, который занимал этот пост последние годы и пользовался уважением в разных кругах. Еще одним претендентом на этот пост называли Ткача Няганьского.


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Сегодня в 15:12, просмотров: 456, комментариев: 6
Комментарии:
тоже мимо проходил
не нравится
Сегодня в 15:52
Ну, что - ждем, когда PR-служба Губернатора ХМАО-Югры, Комаровой Натальи Владимировны (@nv__komarova), увидит этот заголовок неуёмных журналистов СИА?
Анатольевич
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Сегодня в 16:41
Может мы здесь скоро увидем статьи расходов и доходов "общака".
Флудер Анатольевич
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Сегодня в 16:49
Депутаты и авторитеты Югры утвердили бюджеты на 2021 год?
Marik
не нравится
Сегодня в 16:51
СИА, вы вообще кукухой поехали?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:56
Это только в гос. структурах держаться руками и зубами за кресло смотрящего по Югре – губернатора. Потому что никакой ответственности за свои действия не несут. Одни привилегии.

Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:08
…одни привилегии доступ к общаку – государственной кормушке, которую дербанят по гос. понятиям.
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