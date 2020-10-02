На Югру надвигаются снегопады и сильный порывистый ветер

В субботу, 3 октября, в Югре ожидается неблагоприятная погода. В регионе будет дуть ветер порывами до 17 метров в секунду, сообщается на сайте Ханты-Мансийского УГМС.

В большинстве районов пройдут дождь и мокрый снег, утром местами ляжет туман. Температура ночью +2,+7 ºС, днем +4,+9 ºС.

4 и 5 октября погода в округе будет неоднородной. «По западной половине преимущественно без осадков, по восточной половине осадки смешанного характера в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный умеренный, порывами сильный. Температура ночью -1,-6 °С, местами 0,-5 °С, днем +2,+7 °С, местами до -3 °С», – говорится в прогнозе синоптиков.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, в субботу будет дождливо, до + 9 °С, в воскресенье пойдет снег, температура воздуха приблизится к нулю.

Cпециалисты управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута напоминают горожанам:

1.Находясь на улице, опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

2.Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.

3.С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые могут быть сброшены порывом ветра.

4.Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение.

5.Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

6.Будьте внимательней и осторожней на дороге.

Как сообщалось ранее, октябрь в Югре будет прохладнее обычного. Средняя месячная температура будет 0 — минус четыре градуса, что ниже климатической нормы на один градус.