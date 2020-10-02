Югорчан напугали воющие сирены. Что это было

Жители Югры в социальных сетях пытаются выяснить, почему воют сирены. Одних напугал тревожный сигнал, другие вышли из себя из-за того, что сообщения с вопросом «Что это воет» заполонили паблики.

«Всем привет, никто не в курсе в связи с чем сирену дважды включали?», – поинтересовалась подписчица группы «Привет, сей час Нижневартовск». Ей тут же ответили: «Как же достали! Каждый год одно и тоже! А что, где, почему? Выложить вы можете, а прочитать предупреждение о проведении проверки сирены не не видели!» (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.).

2 октября во всех городах Югры проводится проверка звуковой системы оповещения. Сирены звучали в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне и для плановой технической проверки готовности комплексной системы экстренного оповещения населения.

«Сигнал сирены, название которого «Внимание всем!», служит для привлечения внимания населения в случае ЧС. Услышав такой сигнал, нужно включить теле-, радиоканалы, прослушать сообщение и действовать согласно данным рекомендациям», – напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.