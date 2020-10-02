За прошедший день из-за коронавируса умер один житель Югры

Накануне из-за коронавируса умер еще один житель Югры. Таким образом, число скончавшихся за весь период пандемии в регионе пациентов достигло 189. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за минувший день COVID-19 выявлен в 153 случаях. Состояние 38 человек тяжелое, 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 60 человек, за весь период пандемии – 21 253 югорчанина.

Больше всего инфицированных обнаружили в Ханты-Мансийске, Сургуте и Радужном. Меньше всего – в Пыть-Яхе, Кондинском и Нижневартовском районах.