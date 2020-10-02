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За минувший день у 153 югорчан выявили коронавирус

153 жителя Югры заразились COVID-19 накануне

За минувший день у 153 югорчан выявили коронавирус
фото: siapress.ru

В Югре за минувшие сутки коронавирус выявили у 153 человек. Таким образом, 22 813 случаев выявлено за весь период пандемии в регионе. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые заболевшие зарегистрированы в 18 муниципалитетах округа:

  • Ханты-Мансийск – 40;
  • Сургут – 29;
  • Радужный – 13;
  • Урай – 12;
  • Октябрьский район – 10;
  • Нефтеюганск – 9;
  • Нижневартовск – 7;
  • Нефтеюганский район – 7;
  • Сургутский район – 7;
  • Нягань – 4;
  • Мегион – 3;
  • Березовский район – 3;
  • Когалым – 2;
  • Югорск – 2;
  • Советский район – 2;
  • Пыть-Ях – 1;
  • Кондинский район – 1;
  • Нижневартовский район – 1.

«На момент выявления у 102 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 27 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 139 случаях. По 14 контакты уточняются. Состояние 38 пациентов тяжелое, 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба Югры.


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Сегодня в 10:35, просмотров: 495, комментариев: 0
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