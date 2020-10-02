153 жителя Югры заразились COVID-19 накануне

В Югре за минувшие сутки коронавирус выявили у 153 человек. Таким образом, 22 813 случаев выявлено за весь период пандемии в регионе. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые заболевшие зарегистрированы в 18 муниципалитетах округа:
- Ханты-Мансийск – 40;
- Сургут – 29;
- Радужный – 13;
- Урай – 12;
- Октябрьский район – 10;
- Нефтеюганск – 9;
- Нижневартовск – 7;
- Нефтеюганский район – 7;
- Сургутский район – 7;
- Нягань – 4;
- Мегион – 3;
- Березовский район – 3;
- Когалым – 2;
- Югорск – 2;
- Советский район – 2;
- Пыть-Ях – 1;
- Кондинский район – 1;
- Нижневартовский район – 1.
«На момент выявления у 102 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 27 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 139 случаях. По 14 контакты уточняются. Состояние 38 пациентов тяжелое, 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба Югры.