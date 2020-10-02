153 жителя Югры заразились COVID-19 накануне

В Югре за минувшие сутки коронавирус выявили у 153 человек. Таким образом, 22 813 случаев выявлено за весь период пандемии в регионе. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые заболевшие зарегистрированы в 18 муниципалитетах округа:

Ханты-Мансийск – 40;

Сургут – 29;

Радужный – 13;

Урай – 12;

Октябрьский район – 10;

Нефтеюганск – 9;

Нижневартовск – 7;

Нефтеюганский район – 7;

Сургутский район – 7;

Нягань – 4;

Мегион – 3;

Березовский район – 3;

Когалым – 2;

Югорск – 2;

Советский район – 2;

Пыть-Ях – 1;

Кондинский район – 1;

Нижневартовский район – 1.

«На момент выявления у 102 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 27 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 139 случаях. По 14 контакты уточняются. Состояние 38 пациентов тяжелое, 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба Югры.