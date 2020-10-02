Осенью 2020 года в армию уйдут 1 719 югорчан

В Югре стартовала призывная кампания. Этой осенью в армию отправится 1 719 человек. При этом ограничений, связанных с местом службы, в этот раз не будет – срочники разъедутся по разным войскам и регионам страны.

«Призывники будут направлены в сухопутные войска, военно-морской флот, воздушно-десантные войска, военно-космические силы, ракетные войска специального назначения и Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации», – сообщает окружной департамент общественных и внешних связей по итогам заседания призывной комиссии.

С 1 октября начали работать медицинские комиссии. Губернатор Югры Наталья Комарова поручила главам муниципалитетов лично контролировать обеспеченность военных комиссариатов достаточным объемом дезинфицирующих и защитных средств, аппаратами по дезинфекции воздуха.

«Во время осеннего призыва, который пройдет с 1 октября по 31 декабря, нужно уделить особое внимание на создание условий личной и коллективной безопасности», - подчеркнула глава региона.

Весной 2020 года в армию отправили 1 371 югорчанина. Призывники проходили обязательный тест на COVID-19. Кроме того, чтобы минимизировать риски заражения, всех юношей из Югры отправляли служить только в Свердловскую область.