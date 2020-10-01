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​Наталье Комаровой презентовали проекты для спасения совсем маленьких детей и обучения тех, что постарше

Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с резидентами технопарка высоких технологий

​Наталье Комаровой презентовали проекты для спасения совсем маленьких детей и обучения тех, что постарше
Фото admhmao.ru

Наталья Комарова встретилась с представителями компаний, начинающих работу в технопарке высоких технологий в Ханты-Мансийске. В своем вступительном слове она упомянула, что развитие передовых проектов – приоритет, поставленный президентом Владимиром Путиным, в том числе, в нацпроекте «Цифровая экономика», сообщает департамент общественных связей.

«В этой связи проекты резидентов югорского Технопарка высоких технологий должны быть точками роста несырьевой экономики региона. В нашей стране эффективное использование цифровых технологий открывает для каждого проекта новые возможности», – подчеркнула губернатор.

Они такими и оказались. Например, «Школа программирования для детей «CODDY», которая подразумевает эффективную модель дополнительного образования международного уровня. Первая такая школа была открыта в Ханты-Мансийске в марте 2019 года, ее ученики получают все необходимые цифровые навыки, чтобы в дальнейшем делать карьеру в IT.

Очень интересную идею представил предприниматель Артем Казылбаев – его проект называется «Рабочее место неонатолога – Myptn». Его суть в том, чтобы максимально автоматизировать работу неонатологов. Они, в частности, имеют дело с совсем крошечными детьми, которые зачастую получают лекарства и питательные вещества внутривенно. Разработка дозировок при этом – очень кропотливый и сложный процесс, в котором легко ошибиться. Программный продукт, придуманный командой проекта, позволит автоматизировать эти действия врача, и этим упростить его работу и минимизировать шанс ошибки.

Губернатору презентовали еще несколько проектов из нефтегазовой сферы (куда без нее) и медицины. «Эти технологии, которые помогают выйти нам всем на новые производственные горизонты и достижения в экономике, должны быть восприняты жителями как гарантии своего развития и реализации планов», – поблагодарила участников губернатор.

Стоит отметить, что в учрежденном правительством Югры технопарке высоких технологий сейчас более 50 резидентов, и наибольшее их количество неожиданно не в сырьевой сфере, а в медицине и биотехнологиях.


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01 октября в 23:08, просмотров: 127, комментариев: 0
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