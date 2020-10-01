Югра вложит в строительство и содержание дорог более 100 млрд рублей за пять лет

Почти 107 млрд рублей за ближайшие пять лет Югра вложит в развитие и содержание дорожной сети в рамках программы «Современная транспортная система». Из них 71 млрд рублей пойдет на строительство и реконструкцию трасс, а почти 31 млрд – на содержание действующих региональных и межмуниципальных дорог. Такие данные привел директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок на обсуждении госпрограмм округа.

В итоге планируется, что доля находящихся в нормативном состоянии дорог увеличится до 87 процентов, а перегруженных магистралей останется 11,5 процента. При этом планируется уменьшить количество ДТП в самых опасных точках на 50 процентов, сообщает департамент общественных связей.

Но «Современная транспортная система» – это не только дороги. В программе также идет речь о развитии различных способов путешествий между муниципалитетами, в том числе по воде, воздуху, а также железной дороге. В них регион инвестирует еще около 8 млрд рублей. На всю программу в итоге будет выделено 127,5 млрд рублей на пять лет.

Стоит отметить, что сейчас в регионе также выполняется масштабный нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который софинансируется из федерального бюджета. Это позволило, в частности, провести самый масштабный в истории ремонт дорог в Ханты-Мансийске (на 345 млн рублей) и в Сургуте (на 1,5 млрд рублей).