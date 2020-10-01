Заместитель главы региона заявил, что нет необходимости вводить дополнительные каникулы для учеников Югры из-за COVID-19

Югорские школьники не будут выходить на каникулы преждевременно из-за COVID-19 и ОРВИ. Об этом на сегодняшнем заседании оперативного штаба заявил заместитель губернатора округа Всеволод Кольцов.

«Все специалисты сошлись во мнении, что на сегодня в этом нет необходимости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей снижается. Сам вопрос с повестки не снимается. Специалисты продолжат мониторить эпидемиологическую ситуацию, оценка будет дана через неделю», — прокомментировал замглавы региона.

Также на заседании отметили, что в Югре существуют меры, которые позволят снизить риск заражения учеников коронавирусом.

«Новые документы позволяют администрации образовательных организаций увидеть, какие требования необходимо выполнять для соблюдения борьбы с инфекцией. Протоколы описывают необходимые требования для успешной борьбы с инфекцией коронавируса в условиях пандемии. От выполнения всех пунктов протоколов всеми участниками образовательного процесса зависит успех в преодолении эпидемии COVID-19», — сообщил директор департамента образования и молодежи Югры Алексей Дренин.