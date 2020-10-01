В Югре построят пять экотехнопарков по договорам концессии

В Югре активно идет строительство и подготовка мусорных полигонов нового типа – экотехнопарков. Активную роль в этом процессе играет бизнес – очередное концессионное соглашение по возведению подобного объекта директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев подписал с компанией «Комплекс переработки отходов «Югра». Новый комплексный полигон ТКО будет построен в Октябрьском районе (он же будет принимать мусор из Нягани).

Как сообщает департамент общественных связей, объект будет стоить 739 млн рублей, из них 163 млн рублей вложит бизнес, который будет управлять работой этого полигона 25 лет. Там будет построен комплекс по сортировке мусора, а также сооружены площадки, на которых сможет расположиться бизнес, специализирующийся на переработке и повторном использовании вторсырья. Такой комплекс и называется экотехнопарком.

Кирилл Зайцев рассказывает, что те части Югры, где будут появляться подобные экотехнопарки, первыми начнут практиковать раздельный сбор мусора. Возможный пионер этой новой механики – Нефтеюганский район.

К 2024 году планируется завершить строительство пяти крупных межмуниципальных полигонов, которые смогут принимать и обрабатывать более 550 тысяч тонн отходов в год. Их места размещения: Сургутский, Нижневартовский, Ханты-Мансийский, Нефтеюганский и Октябрьский район.