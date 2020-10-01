Судебный пристав в Югре подозревается в превышении полномочий на семь миллионов рублей

В Югре продолжается расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий судебным приставом. Своей преступной деятельностью федеральный служащий нанес ущерб на сумму в семь миллионов рублей. В деле три эпизода.

Сначала следователи выяснили, что 30 сентября 2019 года судебный пристав вынес постановление об отмене мер по обращению взыскания на денежные средства своего знакомого, который являлся должником перед одним из банков по кредитным платежам на сумму более четырех миллионов рублей. Затем оказалось, что еще одному жителю города обвиняемый помог избавиться от долга банку в 600 тысяч рублей.

«Кроме того, в мае – июне 2019 года подозреваемый, явно выходя за пределы своих полномочий, вынес постановления об отмене запрета на совершение регистрационных действий в отношении имущества одного из местных предпринимателей, долг которого перед налоговыми органами, администрацией города Нягань, кредитными учреждениями по задолженности по налогам и сборам, арендным платежам и кредитным обязательствам соответственно, а также перед иными кредиторами, составляет не менее двух миллионов рублей. Вынесенные постановления злоумышленник направил в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре, что позволило предпринимателю произвести отчуждение нежилого производственного здания, за счет которого могли быть удовлетворены требования кредиторов», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Сейчас следователи устанавливают мотивы и возможные новые факты противоправных действий подозреваемого.