Югорчан ждет ненастный октябрь

В пятницу, 2 октября, в отдельных районах Югры ожидается туман и ухудшение видимости на дорогах. Предупреждение о неблагоприятной погоде опубликовано на сайте Ханты-Мансийского УГМС.

Ночью температура воздуха будет чуть выше нуля, а днем – до +16, в северных и восточных районах – до +9 ºС. На выходных в регионе ожидается похолодание до -3 ºС ночью и +1,+6 ºС днем. Северный ветер принесет дождь и мокрый снег.

Как сообщало ИА СИА-ПРЕСС ранее, октябрь в этом году ожидается прохладнее обычного. В начале и конце месяца мокрый снег будет идти почти каждый день. «Средняя месячная температура в октябре 0 — минус четыре градуса, что ниже нормы на один градус. Климатическая норма для октября в нашем округе плюс один — плюс три градуса. Осадков выпадет в пределах нормы», — рассказал Znak.com представитель Ханты-Мансийского УГМС.