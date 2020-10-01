В Сургуте и других муниципалитетах Югры ​2 октября пройдет проверка городских сирен

Во всех городах Югры на 2 октября запланирована проверка городских сирен. Услышать их можно будет в промежутке времени между 10:30 и 10:50 утра.

Специалисты МЧС округа отмечают, что данные учения давно запланированы, и гражданам следует сохранять спокойствие, а также не поддаваться на возможные информационные провокации.

Специалисты напоминают, что сигнал сирены «Внимание всем!» служит для привлечения внимания населения в чрезвычайных ситуациях. Услышав такой сигнал, нужно включить теле-, радиоканалы и прослушать официальное сообщение.