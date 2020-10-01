Суд вынес приговор кураторам «группы смерти» из Югры и Ямала

Жители Югры и Ямала признаны виновными в покушении на убийство девочки. В суде удалось доказать, что мужчина их ХМАО и женщина из ЯНАО с октября по декабрь 2016 года через группу в социальной сети склоняли девочку к выполнению действий, которые могли бы стать смертельными для нее. Трагедии удалось избежать, потому что родители вовремя заметили неладное и смогли помочь ребенку.

«Илья Толмачёв и Елена Синельникова через одну из социальных сетей начали общаться со школьницей. Поэтапно они подавляли волю девочки, устанавливая контроль над ее сознанием, давая указания, выдвигая требования, а также принуждая к совершению действий по причинению себе повреждений. Желая наступления смерти ребенка, Толмачёв и Синельникова в последнем задании потребовали от девочки выполнения действий, последствия которых несовместимы с жизнью. Благодаря своевременному вмешательству родителей трагедию удалось предотвратить в последний момент. Позже ей была оказана необходимая психологическая помощь», – рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

Чтобы доказать вину кураторов группы «смерти», следователи провели более 35 различных экспертиз. Суд пришел к выводу, что обвиняемые не довели дело до конца по не зависящим от них обстоятельствам. Жителю Югры назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима, жительнице Ямала – шесть лет условно.