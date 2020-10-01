За весь период пандемии в Югре умерло 188 жителей округа

За прошедшие сутки коронавирус унес жизнь одного югорчанина. Так, за весь период пандемии в регионе умерли 188 человек. Об этом информирует оперштаб.

Напомним, что на сегодняшний день COVID-19 подтвердился у 147 человек. Состояние 37 пациентов тяжелое, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 68 человек, за весь период пандемии – 21 193 югорчан.

Больше всего заболевших выявили в Сургуте, Ханты-Мансийске и Урае. Меньше всего – в Лангепасе, Когалыме, Радужном, Покачах, Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах.