В Югре количество заболевших за весь период пандемии достигло 22660

В Югре за минувший день 147 местных жителей заразилось коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии в регионе зафиксировано 22 660 заболевших. Об этом сообщает опершаб.
Территориально случаи распределились так:
В Югре за минувший день 147 местных жителей заразилось коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии в регионе зафиксировано 22 660 заболевших. Об этом сообщает опершаб.
Территориально случаи распределились так:
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