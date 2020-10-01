В Югре количество заболевших за весь период пандемии достигло 22660

В Югре за минувший день 147 местных жителей заразилось коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии в регионе зафиксировано 22 660 заболевших. Об этом сообщает опершаб.

Территориально случаи распределились так:

Сургут – 33;

Ханты-Мансийск – 30;

Урай – 17;

Октябрьский район – 15;

Нижневартовск – 13;

Нефтеюганск – 11;

Советский район – 7;

Сургутский район – 5;

Югорск – 4;

Белоярский район – 4;

Нягань – 2;

Лангепас – 1;

Когалым – 1;

Радужный – 1;

Покачи – 1;

Нефтеюганский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 100 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 23 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 138 случаях. По 9 контакты уточняются. Состояние 37 пациентов тяжелое, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.