16+
Логотип Сиапресс
USD  78,7847   EUR  92,4302  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

За прошедшие сутки COVID-19 в Югре подтвердился у 147 человек

В Югре количество заболевших за весь период пандемии достигло 22660

За прошедшие сутки COVID-19 в Югре подтвердился у 147 человек
фото: siapress.ru

В Югре за минувший день 147 местных жителей заразилось коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии в регионе зафиксировано 22 660 заболевших. Об этом сообщает опершаб.

Территориально случаи распределились так:

  • Сургут – 33;
  • Ханты-Мансийск – 30;
  • Урай – 17;
  • Октябрьский район – 15;
  • Нижневартовск – 13;
  • Нефтеюганск – 11;
  • Советский район – 7;
  • Сургутский район – 5;
  • Югорск – 4;
  • Белоярский район – 4;
  • Нягань – 2;
  • Лангепас – 1;
  • Когалым – 1;
  • Радужный – 1;
  • Покачи – 1;
  • Нефтеюганский район – 1;
  • Ханты-Мансийский район – 1.
    • «На момент выявления у 100 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 23 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 138 случаях. По 9 контакты уточняются. Состояние 37 пациентов тяжелое, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.

    нравится (0) не нравится (0)
    Сегодня в 10:16, просмотров: 431, комментариев: 0
    Комментариев пока нет.

    Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

    Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


    Топ 10

    Сегодня Неделя Месяц
    1. Россия своей властной конспирологией оттолкнула от себя весь мир 1868
    2. «Задолженность за ЖКУ в Сургутском районе — миллиард рублей. На эти деньги все сети можно починить!» 1444
    3. ​Жердев должен не извиняться за чиновников, а бить их 1316
    4. Бестолковая формальность 1123
    5. Анатолий Сименяк: «Дорога в Горный — как ралли по бездорожью» 1035
    6. ​Анатолий Сименяк: «Будем обеспечивать Горный всем необходимым, даже если останется 1 житель» 1021
    7. ​Тюменские онкологи возобновили профилактическую акцию «Убедись, что ты здоров!» 999
    8. ​Не кот в мешке 979
    9. ​В Тюменской области успешно завершили испытания по подключению к Интернету соцобъектов 974
    10. ​Коронавирус возвращается, а льготы по случаю пандемии отменяют – обзор новых законов и норм, вступающих в силу 1 октября 720
    1. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 15528
    2. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 15497
    3. ​Из ЛИУ-17 в Сургуте сбежал грабитель 12554
    4. ​Школьников сургутской гимназии №2 использовали вместо гардеробщиц 9396
    5. ​Окружное УМВД временно возглавил бывший ключевой силовик из Сургута 8314
    6. Вартовчанин явился с повинной после того, как убил своего знакомого 7322
    7. ​Из-за вартовчанина, нарушившего ПДД, в автоаварии пострадали три человека 6745
    8. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 5981
    9. Афиша Сургута на выходные 26-27 сентября 5412
    10. Будет жарко! В Сургуте батареи в двух крупных микрорайонах нагреют до максимальной температуры 5197
    1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 646194
    2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270402
    3. ​Кто такой Зятек? 61641
    4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 54025
    5. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 32346
    6. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 32319
    7. Слишком много истории?.. 24471
    8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24439
    9. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23964
    10. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 20554

    последние комментарии читаемые комментируемые


    Сетевое издание (16+)
    Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
    628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
    Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
    Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
    Дежурный по сайту: post@siapress.ru

    При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

    Правила сайта    Рекламодателям   

    Дизайн и разработка -
    web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

    Карта сайта

    Яндекс.Метрика