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​Фальстарт? Генерала Романицу снова отправили на пенсию раньше времени

В УМВД Югры опровергли уход Василия Романицы с поста главного полицейского региона

​Фальстарт? Генерала Романицу снова отправили на пенсию раньше времени
Фото: 86.мвд.рф

В пресс-службе УМВД Югры опровергли грядущую отставку главного полицейского региона Василия Романицы и назначение врио экс-главы сургутской полиции Александра Ерохова. Поводом для слухов, по словам представителя ведомства, стала накладка двух важных совещаний.

«Василий Романица на месте. Он проводил внутреннее совещание, а на заседании оперативного штаба выступал Александр Ерохов, который является исполняющим обязанности начальника Полиции УМВД Югры», – объяснила руководитель пресс-службы окружного УМВД Ольга Абмайкина в беседе с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС.

Выступление Ерохова на оперштабе в качестве врио начальника полиции запустило очередную волну слухов о грядущем уходе на пенсию генерала Романицы. Источники Znak.com сообщили о том, что глава УМВД Югры ушел на больничный и даже поставили под сомнение его назначение заместителем губернатора округа в будущем, о котором сообщали пару недель назад.

Василий Романица возглавляет УМВД Югры с мая 2011 года. Слухи об его отставке появляются после каждого крупного ЧП в регионе и также регулярно опровергаются.


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Сегодня в 13:26, просмотров: 410, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 13:46
Это как в «Старики-разбойники», поторопились отправить на пенсию, а он еще так нужен коллективу.

Банкет то хоть был по случаю не ухода на пенсию?

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