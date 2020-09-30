Банки Югры одобрили меньше половины заявлений о кредитных каникулах

С 20 марта по 16 сентября жители Югры направили в банки 25 тысяч заявлений о реструктуризацию кредитов и кредитные каникулы. Одобрены были только 64 процента – 15,3 тысячи заявлений. При этом доля одобренных заявлений по кредитным каникулам еще ниже.

Всего за этот период поступило 3 500 заявлений о кредитных каникулах, одобрение получили 44 процента от рассмотренных. Отсрочка предоставлена по займам на 539 миллионов рублей. 21 тысяча заявлений касалась собственным программам банков. Здесь доля одобренных выше – 67 процентов на сумму 7,3 миллиарда рублей.

«В августе – сентябре Банк России зафиксировал в отчетности банков рост числа аннулированных кредитных каникул. Напомним, это происходит, если заемщик не представил кредитору документы, подтверждающие снижение дохода, в течение 90 дней после подачи заявления. По данным крупнейших банков, по указанной причине были аннулированы кредитные каникулы более чем 100 жителям автономного округа на сумму 37 млн рублей», – сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области.

Кредитные каникулы аннулируют, например, когда заемщики не представляют документы, подтверждающие снижение дохода.

«Если заемщик подал заявление на кредитные каникулы, но по каким-то причинам не представил подтверждающие документы в установленный срок, то кредит будет считаться просроченным, банк начислит повышенные проценты и штрафы, а также сообщит в бюро кредитных историй о факте неисполнения обязательств по кредиту. В будущем с испорченной кредитной историей будет трудно занять деньги на приемлемых условиях. Поэтому настоятельно рекомендуем заемщикам как можно скорее обратиться к своему кредитору для урегулирования проблем», – посоветовал управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.