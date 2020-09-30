За минувший день в Югре из-за COVID-19 умер один человек

Накануне коронавирус унес жизнь еще одного югорчанина. Таким образом, за весь период пандемии скончались 187 пациентов. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за прошедший день в регионе зарегистрирован 141 новый случай заболевания COVID-19. Состояние 40 пациентов тяжелое, 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 60 человек, за весь период пандемии – 21 125 югорчан.

Больше всего зараженных выявлено в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Сургуте. Меньше всего – в Когалыме, Октябрьском и Белоярском районах.