В 18 муниципалитетах Югры были выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Югре за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 141 человека. Таким образом, за весь период пандемии заразились 22 513 жителя округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи были зарегистрированы в 18 муниципалитетах региона:
- Ханты-Мансийск – 26;
- Нефтеюганск – 22;
- Сургут – 21;
- Нижневартовск – 13;
- Урай – 10;
- Югорск – 9;
- Нягань – 8;
- Радужный – 7;
- Нефтеюганский район – 7;
- Сургутский район – 3;
- Советский район – 3;
- Мегион – 3;
- Лангепас – 2;
- Кондинский район – 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Когалым – 1;
- Октябрьский район – 1;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 97 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 зафиксирована пневмония, у 28 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 130 случаях. По 11 контакты уточняются. Состояние 40 пациентов тяжелое, 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.