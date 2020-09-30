В 18 муниципалитетах Югры были выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Югре за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 141 человека. Таким образом, за весь период пандемии заразились 22 513 жителя округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи были зарегистрированы в 18 муниципалитетах региона:

Ханты-Мансийск – 26;

Нефтеюганск – 22;

Сургут – 21;

Нижневартовск – 13;

Урай – 10;

Югорск – 9;

Нягань – 8;

Радужный – 7;

Нефтеюганский район – 7;

Сургутский район – 3;

Советский район – 3;

Мегион – 3;

Лангепас – 2;

Кондинский район – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Когалым – 1;

Октябрьский район – 1;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 97 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 зафиксирована пневмония, у 28 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 130 случаях. По 11 контакты уточняются. Состояние 40 пациентов тяжелое, 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.