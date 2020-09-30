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​Окружное УМВД временно возглавил бывший ключевой силовик из Сургута

Глава УМВД Югры Василий Романица уходит на пенсию, вместо него назначили сургутянина Александра Ерохова

​Окружное УМВД временно возглавил бывший ключевой силовик из Сургута
Бывший начальник УМВД Югры Василий Романица (слева) и нынешний врио Александр Ерохов (справа). Фото 86.мвд.рф

Бывший начальник УМВД Сургута Александр Ерохов назначен врио главы окружного министерства внутренних дел. Сегодня коллективу его представила губернатор Югры Наталья Комарова, пишет Znak.com. Генерал-майор Василий Романица, который возглавлял ведомство с 2011 года (кстати, в том же году Ерохов стал начальником УМВД Сургута), уходит на пенсию. Сейчас ему 59 лет. По некоторым данным, ему предлагалось место замгубернатора Югры, курирующего силовые структуры.

Новый врио начальника УМВД Югры Александр Ерохов пришел в региональное ведомство в мае 2019 года на должность руководителя управления по обеспечению охраны общественного порядка и взаимодействию с органами власти. Уход Ерохова из Сургута в том же году был сопряжен с массой различных версий. От простой необходимости в ротации кадров до экзотических – якобы о его связях с запрещенной в России сектой Свидетелей Иеговы (что сейчас в очередной раз не подтверждается самим фактом назначения в качестве врио главы окружных силовиков).

После перехода Ерохова из Сургута в окружную структуру УМВД крупнейшего города Югры еще некоторое время «трясло» от скандалов с «палочной системой», там сменились несколько руководителей, прежде чем был назначен Руслан Кондрашев, ранее работавший замначальника УМВД Карелии.


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Сегодня в 00:38, просмотров: 249, комментариев: 0
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