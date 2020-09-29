В Югре успешно реализуется нацпроект «Демография»

В Югре подводят промежуточные итоги исполнения национального проекта «Демография». Он нацелен на сохранение и улучшение уровня жизни и здоровья россиян, и в его рамках проходит огромное количество мероприятий, рассказывает окружной департамент общественных связей.

Например, в Югре при помощи этого нацпроекта организована система доставки людей старшего поколения на регулярные медицинские осмотры в поликлиниках. Ранее для пожилых югорчан, живущих в отдаленных поселениях, где нет необходимого им оборудования для скриннинга опасных болезней, было проблемой добраться до ближайшего крупного города и провести обследование. Сейчас этот вопрос решен.

Так, в Нефтеюганском районе служба «Мобильная бригада» наладила доставку граждан старше 65 лет в окружную Нефтеюганскую районную больницу. За клиентами службы приезжает хорошая машина (купленная на деньги нацпроекта), доставляет их к врачам в определенное время, в которое их ждут в больнице. Благодаря этой работе только в Нефтеюганском районе у двух женщин были на ранней стадии обнаружены злокачественные опухоли. Врачи оперативно провели операции и спали югорчанкам жизнь.

Еще один пункт, промежуточные итоги которого подвели сегодня – это профессиональная переподготовка находящихся в декрете женщин. Так, из средств нацпроекта «Демография» были оплачены курсы учебы в органах занятости населения для более чем 650 югорчанок, из них завершили переподготовку 541.

Нацпроект «Демография» стартовал в 2019 году и продлится до 2024 года. На него в федеральном бюджете выделено 3,5 трлн рублей.