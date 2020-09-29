Замглавы региона заявил, что решение об отправке школьников на дополнительные каникулы из-за коронавируса будет принято сегодня

Югорские школьники могут уйти на дополнительные каникулы – всему виной коронавирус. Об этом заявил заместитель губернатора округа Всеволод Кольцов на сегодняшнем заседании оперативного штаба.

Замглавы региона отметил, что в столице уже принято это решение, и с 5 по 18 октября ученики общеобразовательных школ будут на каникулах. Будет ли принято такое решение для Югры – сообщат сегодня.

Напомним, что 29 сентября режим самоизоляции был продлен для пенсионеров, беременных женщин и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Также губернатор Югры прокомментировала возможность возвращения ограничительных мер для всех жителей округа.