Губернатор Югры прокомментировала возможное возвращение ограничений из-за пандемии коронавируса

В Югре из-за увеличившегося числа больных коронавирусом за сутки в социальных сетях начали появляться вопросы о том, будет ли возвращаться тотальная самоизоляция. На сегодняшнем оперативном штабе губернатор округа Наталья Комарова прокомментировала возможное возвращение ограничительных мер:

«В социальных сетях очень много вопросов, связанных с большим количеством заболевших и возможному возврату к ограничительным мерам. Мы все заинтересованы в том, чтобы быть здоровыми, чтобы наша экономика работала и восстановилась от последствий пандемии. Значит необходимо обязательное использование средств индивидуальной защиты. В соответствии с протоколами безопасности организовать трудовую деятельность. Четкое неукоснительно следовать рекомендациям Роспотребнадзора», – прокомментировала глава региона.

Тем не менее, самоизоляция была продлена для пенсионеров, беременных женщин и лиц, страдающих хроническими заболеваниями до 18 октября.