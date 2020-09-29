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Вернется ли тотальная самоизоляция в Югру?

Губернатор Югры прокомментировала возможное возвращение ограничений из-за пандемии коронавируса

Вернется ли тотальная самоизоляция в Югру?
фото: siapress.ru

В Югре из-за увеличившегося числа больных коронавирусом за сутки в социальных сетях начали появляться вопросы о том, будет ли возвращаться тотальная самоизоляция. На сегодняшнем оперативном штабе губернатор округа Наталья Комарова прокомментировала возможное возвращение ограничительных мер:

«В социальных сетях очень много вопросов, связанных с большим количеством заболевших и возможному возврату к ограничительным мерам. Мы все заинтересованы в том, чтобы быть здоровыми, чтобы наша экономика работала и восстановилась от последствий пандемии. Значит необходимо обязательное использование средств индивидуальной защиты. В соответствии с протоколами безопасности организовать трудовую деятельность. Четкое неукоснительно следовать рекомендациям Роспотребнадзора», – прокомментировала глава региона.

Тем не менее, самоизоляция была продлена для пенсионеров, беременных женщин и лиц, страдающих хроническими заболеваниями до 18 октября.


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Сегодня в 14:16, просмотров: 768, комментариев: 1
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Сегодня в 14:55
"В социальных сетях очень много вопросов, связанных с конфликтом Армении и Азербайджана и возможном развитии конфликта между Россией и Турцией. Мы все заинтересованы в том, чтобы был мир, чтобы экономика работала и восстанавливалась. Значит необходимо обязательное разрешение конфликта. В соответствии с международными договоренностями необходимо привлечь мировую общественность для миротворческой деятельности. Четко и неукоснительно следовать рекомендациям ООН", - прокомментировала глава региона вопрос о дальнейшем повышении курса доллара и евро.

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