Жители Югры старше 65, беременные и хроники будут сидеть дома до 18 октября

В Югре продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, беременных и лиц с хроническими заболеваниями. Кроме того, по постановлению губернатора округа, до 18 октября не откроются кальянные, детские комнаты, досуговые центры и те виды деятельности, которые на сегодняшний день приостановлены.

«До 18 октября текущего года, в период режима повешенной готовности, продлеваю режим самоизоляции для граждан из группы риска: 65+, беременных женщин, людей, страдающих хроническими заболеваниями. На условиях, которые действуют на сегодняшний день», – заявила глава региона Наталья Комарова.