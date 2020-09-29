Губернатор Югры Наталья Комарова проведет прямой эфир в Instagram на тему развития спорта

Традиционный пятничный прямой эфир с губернатором Югры Натальей Комаровой на этой неделе, 2 октября, будет посвящен развитию спорта. Трансляция будет идти, как обычно, в Instargram главы региона, а также в профильных соцсетях окружных органов власти.

Повод поговорить на эту тему – предстоящий сбор заявок на пост директора департамента физической культуры и спорта (бывший директор Сергей Артамонов покинул пост почти сразу после выборов губернатора 13 сентября — прим. авт.), сообщает департамент общественных связей Югры. «Ваши мнения, предложения станут ориентиром для экспертов, задействованных в процессе отбора кандидатов», – пишет по этому поводу у себя в InstagramНаталья Комарова.

Помогать в проведении этого разговора традиционно будут профессионалы обсуждаемой сферы – на этот раз именитый лыжник Антон Гафаров и двукратный чемпион мира по биатлону в эстафете Дмитрий Ярошенко. На эфир также приглашены спортсмены, общественники, представители профильных департаментов и главы муниципалитетов.

Вы можете оставить свои вопрос под постом губернатора Югры в Инстаграм , все самые интересные реплики прозвучат в эфире и получат свой комментарий от участников разговора.

Напомним, что Наталья Комарова сделала пятничные эфиры традицией и неотъемлемым элементом своего стиля руководства округом. Каждый раз общаясь с разными людьми на разные темы, выслушивая реплики и замечания от жителей региона, она сформировала свою предвыборную программу на ближайшие пять лет и получила поддержку депутатов думы Югры, которые избрали ее на третий губернаторский срок.