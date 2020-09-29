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Два смертельных ДТП произошли в Югре за минувший день

Накануне два ДТП унесли жизни двух югорчан

Два смертельных ДТП произошли в Югре за минувший день
фото: ГИБДД Югры

За минувший день в Югре произошло два смертельных ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД округа.

Первый инцидент произошел в Нефтеюганске: 58-летняя водитель «Сузуки» не справилась с управлением и въехала в «Шевроле». Водитель второго автомобиля скончался в больнице, а его пассажирка получила травмы.

Вторая авария случилась на 303 км автодороги «Лянтор – Большие Леуши». «Шевроле» врезалась в автомобиль «УРАЛ». 18-летний пассажир первого транспортного средства умер на месте происшествия, водитель отделался травмами.


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Сегодня в 10:26, просмотров: 363, комментариев: 0
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