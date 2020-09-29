Накануне два ДТП унесли жизни двух югорчан

За минувший день в Югре произошло два смертельных ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД округа.

Первый инцидент произошел в Нефтеюганске: 58-летняя водитель «Сузуки» не справилась с управлением и въехала в «Шевроле». Водитель второго автомобиля скончался в больнице, а его пассажирка получила травмы.

Вторая авария случилась на 303 км автодороги «Лянтор – Большие Леуши». «Шевроле» врезалась в автомобиль «УРАЛ». 18-летний пассажир первого транспортного средства умер на месте происшествия, водитель отделался травмами.