Из-за COVID-19 в Югре умерло 186 человек

Из-за коронавируса умер еще один житель Югры. Таким образом, накануне число погибших выросло до 186 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Отметим, что за последние сутки COVID-19 обнаружен у 143 югорчан. За сутки излечились 58 человек, за весь период пандемии – 21 065 местных жителей. Состояние 42 пациентов тяжелое, 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Больше всего зараженных выявили в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте. Меньше всего в Югорске и Ханты-Мансийском районе.