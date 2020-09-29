Накануне 143 жителя Югры заболели коронавирусом

В Ханты-Мансийске коронавирусом накануне заразился 51 местный житель – этот показатель позволяет окружной столице занять первое место в антирейтинге по числу заболевших за сутки. Второе место занял Сургут (+26 новых случаев), третье – Нижневартовск (+15).

Всего за день в регионе выявлено 143 случая инфицирования COVID-19. Таким образом, за весь период пандемии заболело 22 372 человека. Помимо вышеуказанных городов, пациенты прибавились еще в 13 муниципалитетах Югры:

Урай – 8;

Советский район – 7;

Октябрьский район – 6;

Нягань – 6;

Сургутский район – 5;

Радужный – 5;

Нефтеюганск – 4;

Мегион – 4;

Когалым – 2;

Кондинский район – 2;

Югорск – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 115 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония, у 16 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 130 случаях. По 13 контакты уточняются. Состояние 42 пациентов тяжелое, 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – пишет пресс-служба оперативного штаба.