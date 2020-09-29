Накануне 143 жителя Югры заболели коронавирусом

В Ханты-Мансийске коронавирусом накануне заразился 51 местный житель – этот показатель позволяет окружной столице занять первое место в антирейтинге по числу заболевших за сутки. Второе место занял Сургут (+26 новых случаев), третье – Нижневартовск (+15).
Всего за день в регионе выявлено 143 случая инфицирования COVID-19. Таким образом, за весь период пандемии заболело 22 372 человека. Помимо вышеуказанных городов, пациенты прибавились еще в 13 муниципалитетах Югры:
- Урай – 8;
- Советский район – 7;
- Октябрьский район – 6;
- Нягань – 6;
- Сургутский район – 5;
- Радужный – 5;
- Нефтеюганск – 4;
- Мегион – 4;
- Когалым – 2;
- Кондинский район – 2;
- Югорск – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 115 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония, у 16 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 130 случаях. По 13 контакты уточняются. Состояние 42 пациентов тяжелое, 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – пишет пресс-служба оперативного штаба.