​Югра победила в федеральном конкурсе благодаря огромной школе, построенной в Ханты-Мансийске

Югра получила национальную премию «Лучший проект государственно-частного партнерства в 2019 году в сфере детской инфраструктуры». Торжественное вручение прошло сегодня, 28 сентября, на пленарной сессии «Инфраструктура для людей» российской недели ГЧП, сообщает департамент общественных связей. В частности, на мероприятии присутствовали зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Евгений Дитрих и другие випы.

Премия была присуждена Югре за выполнение в формате ГЧП крупного проекта – строительство школы на 1725 мест в микрорайоне «Иртыш-2» окружной столицы. Наталья Комарова в ходе своего выступления рассказала аудитории, что десять лет назад обеспеченность детсадами в регионе составляла всего 60 процентов, и за это время при помощи новой схемы выкупа готовых объектов было построено 125 дошкольных учреждений. «В настоящее время в Югре в стадии реализации около 40 проектов ГЧП. Их стоимость более 50 миллиардов рублей», – рассказала губернатор.

Пользуясь случаем, глава региона поделилась с высшим руководством строительной сферы в стране своими предложениями об улучшении государственно-частного партнерства.