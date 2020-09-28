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​Сургуту обещают теплый декабрь

Синоптики рассказали, какой будет зима в Югре

​Сургуту обещают теплый декабрь
Фото: vk.com/vadim.shuvalov

Следующая зима В Югре будет неоднородной. Некоторые месяцы удивят температурой выше климатической нормы, другие будут вполне стандартными. А вот анормальных морозов пока не предвидится, следует из «Вероятного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март», опубликованного на сайте Гидрометцентра.

Октябрь напугает жителей Югры температурами ниже нормы, зато в ноябре в Ханты-Мансийске будет теплее, чем обычно. Сургутян в последний месяц осени погода ничем не удивит, а декабрь в экономической столице Югры обещает быть теплым, как и на территории всего Уральского федерального округа.

Январь и февраль, по прогнозу, будут обычными для нашего региона. А март обещает быть теплее среднестатистического, но прохладнее марта 2020 года.

В этом году отопительный сезон в жилых домах Сургута стартовал позже обычного из-за теплой осени. Весна в этом году тоже была временами аномально теплой.

Стоит отметить, что погода этой зимы не сможет продлить каникулы школьникам: актировки отменили, во время сильных холодов дети будут учиться удаленно.


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Сегодня в 17:32, просмотров: 77, комментариев: 0
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