Каждый третий житель Югры не может найти работу с ожидаемой зарплатой

27 процентов жителей не испытывают никаких страхов при поиске работы. Но есть и те, кого вводят в стресс совершенно разные поводы. Специалисты hh.ru провели исследование и выяснили главные страхи югорчан, находящихся в поиске работы.

На первом месте – страх не найти работу с нужным уровнем дохода и соответствующими условиями труда, то есть речь идет о снижении зарплатных ожиданий (41%), на втором месте – страх оказаться обманутым работодателем, например, столкнуться с мошенником (35%), на третьем - страх не оправдать ожиданий будущего работодателя (30%).

Кроме того, 24 процента боятся проходить собеседование, 22 процента боятся остаться без денег, если на новой работе что-то пойдет не так, восемь процентов переживают, что не смогут влиться в новый коллектив, пять процентов боятся разочаровать текущего работодателя своим уходом, три процента просто испытывают страх перемен.

«Если говорить о возрастном, гендерном и иных разрезах, то кандидаты младшего возраста чаще пребывают в состоянии беспокойства по тем или иным поводам, нежели более возрастные соискатели. Меньше всего страхов у соискателей из сфер безопасности, добычи сырья, а также у топ-менеджеров и руководителей среднего звена. Больше всего стрессуют маркетологи, бухгалтеры и студенты», – рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Среди реальных проблем при поиске работы соискатели из Югры отметили сложность найти подходящий вариант занятости, который бы в полной мере соответствовал их ожиданиям по деньгам, функционалу и/или условиям (37%). Особенно сложным это оказалось для представителей индустрии спорта и красоты.