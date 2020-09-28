16+
Логотип Сиапресс
USD  76,8195   EUR  89,6637  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Названо топ-3 страха югорчан, находящихся в поисках работы

Каждый третий житель Югры не может найти работу с ожидаемой зарплатой

​Названо топ-3 страха югорчан, находящихся в поисках работы
Фото: pixabay.com

27 процентов жителей не испытывают никаких страхов при поиске работы. Но есть и те, кого вводят в стресс совершенно разные поводы. Специалисты hh.ru провели исследование и выяснили главные страхи югорчан, находящихся в поиске работы.

На первом месте – страх не найти работу с нужным уровнем дохода и соответствующими условиями труда, то есть речь идет о снижении зарплатных ожиданий (41%), на втором месте – страх оказаться обманутым работодателем, например, столкнуться с мошенником (35%), на третьем - страх не оправдать ожиданий будущего работодателя (30%).

Кроме того, 24 процента боятся проходить собеседование, 22 процента боятся остаться без денег, если на новой работе что-то пойдет не так, восемь процентов переживают, что не смогут влиться в новый коллектив, пять процентов боятся разочаровать текущего работодателя своим уходом, три процента просто испытывают страх перемен.

«Если говорить о возрастном, гендерном и иных разрезах, то кандидаты младшего возраста чаще пребывают в состоянии беспокойства по тем или иным поводам, нежели более возрастные соискатели. Меньше всего страхов у соискателей из сфер безопасности, добычи сырья, а также у топ-менеджеров и руководителей среднего звена. Больше всего стрессуют маркетологи, бухгалтеры и студенты», – рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Среди реальных проблем при поиске работы соискатели из Югры отметили сложность найти подходящий вариант занятости, который бы в полной мере соответствовал их ожиданиям по деньгам, функционалу и/или условиям (37%). Особенно сложным это оказалось для представителей индустрии спорта и красоты.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:58, просмотров: 285, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Ученики из Сургута не оценили пельмени с маслом из школьного меню 3200
  2. ​Жители Нефтеюганска не могут спасти лошадей, гуляющих все лето по городу // ВИДЕО 1346
  3. ​В Югре в 2021 году автоматизируют процесс школьного питания 1214
  4. Вартовчан просят помочь паллиативным детям памперсами и пелёнками 1160
  5. ​Школа договоренностей 1030
  6. В Югре норму площади жилья на одного человека увеличат до 23 квадратных метров 1029
  7. Один день в городе нефтяников 655
  8. В Югре произошло очередное смертельное ДТП: байкер не выжил после столкновения с легковушкой 648
  9. Коронавирусом накануне заразился 151 югорчанин 577
  10. ​ХМАО прибавил в рейтинге ЗОЖ 553
  1. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 13871
  2. ​Два человека выжили после падения самолета на воду в Югре 11769
  3. ​Из ЛИУ-17 в Сургуте сбежал грабитель 10944
  4. ​СМИ назвали имя нового смотрящего за Югрой 10089
  5. ​Школьников сургутской гимназии №2 использовали вместо гардеробщиц 7457
  6. ​«До пандемии моих детей никто не лапал»: сургутские родители включились в войну против термометрии в школах 7075
  7. ​В Сургуте силовики выломали дверь не той квартиры, узнали, кого обидели, и вернулись с цветами 6928
  8. ​Замглавы Сургута извинился перед горожанами за равнодушие чиновников 6774
  9. ​Бык-нарушитель напугал сургутских водителей 6750
  10. Взрывной рост! За минувший день коронавирус подтвердился у 118 югорчан 6363
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 645494
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270217
  3. ​Кто такой Зятек? 60542
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 53753
  5. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 32135
  6. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 32037
  7. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24213
  8. Слишком много истории?.. 24181
  9. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23756
  10. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 20220

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика