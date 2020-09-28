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Коронавирусом накануне заразился 151 югорчанин

Неуклонный рост: в Югре за минувший день зарегистрирован 151 новый случай заболевания COVID-19

Коронавирусом накануне заразился 151 югорчанин
фото: siapress.ru

В Югре за минувший день коронавирус выявлен у 151 человека. Таким образом, общее количество заразившихся за весь период пандемии достигло 22 229 жителей округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 18 муниципалитетах региона:

  • Сургут – 33;
  • Ханты-Мансийск – 32;
  • Нижневартовск – 20;
  • Радужный – 11;
  • Урай – 10;
  • Октябрьский район – 10;
  • Советский район – 7;
  • Нягань – 5;
  • Покачи – 4;
  • Нефтеюганск – 4;
  • Мегион – 3;
  • Кондинский район – 3;
  • Сургутский район – 3;
  • Березовский район – 2;
  • Лангепас – 1;
  • Когалым – 1;
  • Югорск – 1;
  • Нефтеюганский район – 1.

    «На момент выявления у 111 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у 14 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 128 случаях. По 23 контакты уточняются. Состояние 41 пациента тяжелое, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.
    • За весь период пандемии от COVID-19 умерли 185 человек, новых летальных исходов накануне не было. За сутки излечились 64 человека, за весь период пандемии – 21 007 югорчан.

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    Сегодня в 10:26, просмотров: 577, комментариев: 0
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