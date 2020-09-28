Неуклонный рост: в Югре за минувший день зарегистрирован 151 новый случай заболевания COVID-19

В Югре за минувший день коронавирус выявлен у 151 человека. Таким образом, общее количество заразившихся за весь период пандемии достигло 22 229 жителей округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зарегистрированы в 18 муниципалитетах региона:
«На момент выявления у 111 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у 14 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 128 случаях. По 23 контакты уточняются. Состояние 41 пациента тяжелое, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.