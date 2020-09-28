Неуклонный рост: в Югре за минувший день зарегистрирован 151 новый случай заболевания COVID-19

В Югре за минувший день коронавирус выявлен у 151 человека. Таким образом, общее количество заразившихся за весь период пандемии достигло 22 229 жителей округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 18 муниципалитетах региона:

Сургут – 33;

Ханты-Мансийск – 32;

Нижневартовск – 20;

Радужный – 11;

Урай – 10;

Октябрьский район – 10;

Советский район – 7;

Нягань – 5;

Покачи – 4;

Нефтеюганск – 4;

Мегион – 3;

Кондинский район – 3;

Сургутский район – 3;

Березовский район – 2;

Лангепас – 1;

Когалым – 1;

Югорск – 1;

Нефтеюганский район – 1.



«На момент выявления у 111 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у 14 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 128 случаях. По 23 контакты уточняются. Состояние 41 пациента тяжелое, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 185 человек, новых летальных исходов накануне не было. За сутки излечились 64 человека, за весь период пандемии – 21 007 югорчан.