Из Югры можно со скидкой купить ж/д билет на юг, но ехать придется сверху

Жителям Югры доступны железнодорожные билеты со скидками на «южные» поезда. Сэкономить можно будет, отправившись на курорт с 1 октября по 24 декабря 2020 года на верхней полке плацкарта или купе поезда №345/346 Нижневартовск – Адлер.

«В рамках акции «Бархатный сезон» уральцы могут продлить себе лето, купив со скидкой билеты на поезда «Федеральной пассажирской компании», которые соединяют регионы России с наиболее популярными курортами Черноморского побережья. При покупке билетов на верхние места купейных вагонов «южных» поездов действуют специальные тарифы. Выгодное путешествие к морю можно совершить и в плацкартных вагонах, билеты в которые на верхние полки предлагаются со скидкой 40 процентов. Оба предложения действуют на поезда отправлением с с 1 октября по 24 декабря 2020 года», – сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Всего в акции участвуют четыре уральских поезда. Билеты со скидкой можно также приобрести на №325/326 Пермь – Новороссийск, №335/336 Екатеринбург – Новороссийск, №353/354 Пермь – Адлер.

Купить билеты можно в кассах или на официальном сайте РЖД. А подробнее об акции почитать в разделе «Тарифы и акции».