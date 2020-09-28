16+
Логотип Сиапресс
USD  76,8195   EUR  89,6637  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​РЖД объявили о скидках на южные направления. Сэкономить могут и югорчане

Из Югры можно со скидкой купить ж/д билет на юг, но ехать придется сверху

​РЖД объявили о скидках на южные направления. Сэкономить могут и югорчане
Фото: vk.com/rzd_official

Жителям Югры доступны железнодорожные билеты со скидками на «южные» поезда. Сэкономить можно будет, отправившись на курорт с 1 октября по 24 декабря 2020 года на верхней полке плацкарта или купе поезда №345/346 Нижневартовск – Адлер.

«В рамках акции «Бархатный сезон» уральцы могут продлить себе лето, купив со скидкой билеты на поезда «Федеральной пассажирской компании», которые соединяют регионы России с наиболее популярными курортами Черноморского побережья. При покупке билетов на верхние места купейных вагонов «южных» поездов действуют специальные тарифы. Выгодное путешествие к морю можно совершить и в плацкартных вагонах, билеты в которые на верхние полки предлагаются со скидкой 40 процентов. Оба предложения действуют на поезда отправлением с с 1 октября по 24 декабря 2020 года», – сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Всего в акции участвуют четыре уральских поезда. Билеты со скидкой можно также приобрести на №325/326 Пермь – Новороссийск, №335/336 Екатеринбург – Новороссийск, №353/354 Пермь – Адлер.

Купить билеты можно в кассах или на официальном сайте РЖД. А подробнее об акции почитать в разделе «Тарифы и акции».


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 10:16, просмотров: 410, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Ученики из Сургута не оценили пельмени с маслом из школьного меню 3200
  2. ​Жители Нефтеюганска не могут спасти лошадей, гуляющих все лето по городу // ВИДЕО 1346
  3. ​В Югре в 2021 году автоматизируют процесс школьного питания 1214
  4. Вартовчан просят помочь паллиативным детям памперсами и пелёнками 1160
  5. В Югре норму площади жилья на одного человека увеличат до 23 квадратных метров 1029
  6. ​Школа договоренностей 1029
  7. Один день в городе нефтяников 655
  8. В Югре произошло очередное смертельное ДТП: байкер не выжил после столкновения с легковушкой 648
  9. Коронавирусом накануне заразился 151 югорчанин 576
  10. ​ХМАО прибавил в рейтинге ЗОЖ 552
  1. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 13870
  2. ​Два человека выжили после падения самолета на воду в Югре 11769
  3. ​Из ЛИУ-17 в Сургуте сбежал грабитель 10944
  4. ​СМИ назвали имя нового смотрящего за Югрой 10089
  5. ​Школьников сургутской гимназии №2 использовали вместо гардеробщиц 7457
  6. ​«До пандемии моих детей никто не лапал»: сургутские родители включились в войну против термометрии в школах 7075
  7. ​В Сургуте силовики выломали дверь не той квартиры, узнали, кого обидели, и вернулись с цветами 6928
  8. ​Замглавы Сургута извинился перед горожанами за равнодушие чиновников 6774
  9. ​Бык-нарушитель напугал сургутских водителей 6750
  10. Взрывной рост! За минувший день коронавирус подтвердился у 118 югорчан 6363
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 645494
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270217
  3. ​Кто такой Зятек? 60542
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 53753
  5. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 32135
  6. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 32037
  7. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24213
  8. Слишком много истории?.. 24181
  9. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23756
  10. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 20220

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика