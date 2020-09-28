В районе Лангепаса после столкновения с легковушкой погиб байкер

В районе Лангепаса накануне, 27 сентября, произошло смертельное ДТП: после столкновения мотоцикла с легковушкой скончался байкер. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

«Около 16 часов на 131 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» города Лангепас, 31-летний водитель автомобиля «Киа», по предварительным данным, при выезде с прилегающей территории, не уступил дорогу мотоциклу «Хонда», под управлением 41-летней женщины, в результате чего допустил столкновение. В результате инцидента погиб водитель «Хонды», – сообщили представители силовиков.

Отмечается, что владелец легкового автомобиля и его 18-летняя пассажирка также получили травмы.