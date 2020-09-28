Югра улучшила позиции в рейтинге здорового образа жизни регионов России

Югра заняла 52 место в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни, набрав 61,8 балла из 100 возможных. По сравнению с прошлым годом округ поднялся на две позиции.

Список составлен РИА «Новости». Эксперты учитывали долю населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табачных изделий; продажу алкогольных напитков в абсолютном алкоголе; количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

Лидерами рейтинга по итогам 2019-го остались Дагестан, Чечня и Адыгея. Худшие результаты показали Камчатский край, Магаданская и Еврейская автономные области.

Отмечается также, что в России за 2019 год доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, выросла на 3,2 процента – до 43 процентов. Количество курильщиков за последние десять лет сократилось на 17 миллионов человек (до 24,2 процента в 2019 г.). Продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя региона составили 7,3 литра. Этот показатель за год не изменился.