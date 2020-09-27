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​В Югре в 2021 году автоматизируют процесс школьного питания

В Югре в следующем году процесс школьного питания должен стать автоматизированным

​В Югре в 2021 году автоматизируют процесс школьного питания
poelidovolen.ru

В Югре в следующем году процесс школьного питания должен стать автоматизированным. Такую цель в числе прочих поставили окружные чиновники в рамках госпрограммы «Цифровое развитие Югры».

В 2021 году в цифровой вид планируется перевести около 30 услуг. Почти четыре тысячи граждан обучат цифровым технологиям. Помимо этого, к 9,5 тысячам югорчан придет высокоскоростной интернет, к сети будет подключено 146 социально значимых объектов, а также появится региональный центр мониторинга информационной безопасности, обеспечивающий защиту персональных данных жителей округа.

К 2025 году все услуги в Югре будут оказываться в цифровом виде. На «Цифровое развитие Югры» за пять лет направят 3,6 миллиарда рублей.


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Сегодня в 19:33, просмотров: 191, комментариев: 0
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