​В Югре к 2025 году площадь жилья на одного человека увеличится до 23 кв. м. А количество югорских семей, улучшивших жилищные условия, составит порядка 48,6 тысяч

В Югре к 2025 году площадь жилья на одного человека увеличится до 23 квадратных метров. А количество югорских семей, улучшивших жилищные условия, составит порядка 48,6 тысяч.

Об этом сообщает окружное правительство. Такие планы власти поставили себе в рамках реализации госпрограммы «Развитие жилищной и социальной инфраструктуры».

Также чиновники собираются добиться к 2030 году увеличение объема вводимого жилья до 1,2 миллионов квадратных метров.

Напомним, ранее мы сообщали, что цены на недвижимость в Югре выросли на 2,3 процента.