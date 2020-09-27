В Югре за минувшие сутки коронавирус выявили у 144 человек. По данным окружного оперативного штаба, это жители в 19 муниципалитетов:

Сургут – 31; Ханты-Мансийск – 31; Урай – 13; Ханты-Мансийский район – 9; Нижневартовск – 8; Октябрьский район – 7; Советский район – 7; Радужный – 6; Нефтеюганск – 5; Лангепас – 4; Нефтеюганский район – 4; Мегион – 3; Нягань – 3; Покачи – 3; Когалым – 2; Югорск – 2; Кондинский район – 2; Нижневартовский район – 2; Сургутский район – 2.

Всего же с начала пандемии в Югре зарегистрировано 22 078 случаев заражения коронавирусом.

«Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 5 840 человек, сняты с наблюдения – 78 394, — передает оперштаб. — Состояние 42 пациентов тяжелое, 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.За весь период пандемии от COVID-19 умерли 185 человек.За сутки излечились 70 человек, за весь период пандемии – 20 943 югорчанина».