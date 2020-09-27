В Югре за минувшие сутки коронавирус выявили у 144 человек. По данным окружного оперативного штаба, это жители в 19 муниципалитетов:
- Сургут – 31;
- Ханты-Мансийск – 31;
- Урай – 13;
- Ханты-Мансийский район – 9;
- Нижневартовск – 8;
- Октябрьский район – 7;
- Советский район – 7;
- Радужный – 6;
- Нефтеюганск – 5;
- Лангепас – 4;
- Нефтеюганский район – 4;
- Мегион – 3;
- Нягань – 3;
- Покачи – 3;
- Когалым – 2;
- Югорск – 2;
- Кондинский район – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Сургутский район – 2.
Всего же с начала пандемии в Югре зарегистрировано 22 078 случаев заражения коронавирусом.
«Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 5 840 человек, сняты с наблюдения – 78 394, — передает оперштаб. — Состояние 42 пациентов тяжелое, 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.За весь период пандемии от COVID-19 умерли 185 человек.За сутки излечились 70 человек, за весь период пандемии – 20 943 югорчанина».