16+
Логотип Сиапресс
USD  76,8195   EUR  89,6637  

Новости

Больше новостей
Достоин ли Владимир Путин Нобелевской премии?
Комментировать
1
Как, по-вашему, должен осуществляться подвоз детей с дач в школы?
Комментировать
3
В Сургуте везде ставят новые заборы. Нужны ли они в таком количестве?
Комментировать
0
Больше опросов

Коронавирус за сутки выявили у 144 жителей Югры

В Югре за минувшие сутки коронавирус выявили у 144 человек

Коронавирус за сутки выявили у 144 жителей Югры

В Югре за минувшие сутки коронавирус выявили у 144 человек. По данным окружного оперативного штаба, это жители в 19 муниципалитетов:

  1. Сургут – 31;
  2. Ханты-Мансийск – 31;
  3. Урай – 13;
  4. Ханты-Мансийский район – 9;
  5. Нижневартовск – 8;
  6. Октябрьский район – 7;
  7. Советский район – 7;
  8. Радужный – 6;
  9. Нефтеюганск – 5;
  10. Лангепас – 4;
  11. Нефтеюганский район – 4;
  12. Мегион – 3;
  13. Нягань – 3;
  14. Покачи – 3;
  15. Когалым – 2;
  16. Югорск – 2;
  17. Кондинский район – 2;
  18. Нижневартовский район – 2;
  19. Сургутский район – 2.

Всего же с начала пандемии в Югре зарегистрировано 22 078 случаев заражения коронавирусом.

«Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 5 840 человек, сняты с наблюдения – 78 394, — передает оперштаб. — Состояние 42 пациентов тяжелое, 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.За весь период пандемии от COVID-19 умерли 185 человек.За сутки излечились 70 человек, за весь период пандемии – 20 943 югорчанина».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:17, просмотров: 692, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Афиша Сургута на выходные 26-27 сентября 3276
  2. ​Сургутянка стала мисс «Жемчужина России – 2020» 1664
  3. Жители Сургута провели масштабный субботник 1515
  4. В Сургуте пройдет бесплатная обзорная экскурсия по городу 1268
  5. ​Беременная сургутянка смогла восстановиться на работе и получить декретные только после вмешательства силовиков 1244
  6. Коронавирус за сутки выявили у 144 жителей Югры 692
  7. ​С 1 октября на улицах Сургута появится больше автобусов 656
  8. ​По всей Югре завоют сирены 518
  9. Жильцы четырех домов на Мелик-Карамова в Сургуте страдают от проводимого капремонта 372
  10. Хроника коронавируса в Югре и Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 344
  1. ​Два человека выжили после падения самолета на воду в Югре 11710
  2. ​СМИ назвали имя нового смотрящего за Югрой 9862
  3. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 8476
  4. ​«До пандемии моих детей никто не лапал»: сургутские родители включились в войну против термометрии в школах 6984
  5. ​В Сургуте силовики выломали дверь не той квартиры, узнали, кого обидели, и вернулись с цветами 6763
  6. ​Бык-нарушитель напугал сургутских водителей 6721
  7. ​Замглавы Сургута извинился перед горожанами за равнодушие чиновников 6705
  8. Взрывной рост! За минувший день коронавирус подтвердился у 118 югорчан 6200
  9. ​Общественники обвинили власти Нефтеюганска в устранении от решения проблем с опасными дорогами к школам 5690
  10. ​Впереди только торговые сети: СНГ — крупнейший частный работодатель среди нефтяников 5675
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 645282
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270145
  3. ​Кто такой Зятек? 60264
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 53686
  5. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 34208
  6. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 32102
  7. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 31970
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24174
  9. Слишком много истории?.. 24107
  10. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23721

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика