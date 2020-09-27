Во всех городах и поселениях Югры 2 октября завоют сирены. Комплексная проверка системы централизованного оповещения пройдет с 10.30 до 10.50.

«Данные учения носят плановый характер. Гражданам следует сохранять спокойствие и не поддаваться на возможные информационные провокации», — сообщается на сайте МЧС по Югре.

Специалисты напоминают, что сигнал сирены «Внимание всем!» служит для привлечения внимания населения в чрезвычайных ситуациях. Услышав такой сигнал, нужно включить теле-, радиоканалы и прослушать официальное сообщение.