В Югре от коронавируса скончался еще один человек. По данным окружного оперативного штаба, это 185 случай смерти от ковид за весь период пандемии.

«Состояние 40 пациентов тяжелое, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 185 человек, — передает оперштаб. — За сутки излечились 92 человека, за весь период пандемии – 20 873 югорчанина».

Всего же с начала пандемии в Югре зарегистрировано 12 21 934 случая заражения коронавирусом. Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 5 840 человек, сняты с наблюдения – 78 387.