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​В Югре за сутки прирост заболевших коронавирусом составил 147 человек

В Югре за минувшие сутки коронавирус выявили у 147 человек

​В Югре за сутки прирост заболевших коронавирусом составил 147 человек

В Югре за минувшие сутки коронавирус выявили у 147 человек. По данным окружного оперативного штаба, это жители в 20 муниципалитетов:

  • Ханты-Мансийск – 38;
  • Сургут – 30;
  • Урай – 16;
  • Нягань – 11;
  • Советский район – 10;
  • Нефтеюганский район – 8;
  • Мегион – 4;
  • Нефтеюганск – 4;
  • Нижневартовск – 3;
  • Югорск – 3;
  • Белоярский район – 3;
  • Октябрьский район – 3;
  • Ханты-Мансийский район – 3;
  • Когалым – 2;
  • Лангепас – 2;
  • Покачи – 2;
  • Сургутский район – 2;
  • Березовский район – 1;
  • Кондинский район – 1;
  • Нижневартовский район – 1.

Всего же с начала пандемии в Югре зарегистрировано 12 21 934 случая заражения коронавирусом.

«Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 5 840 человек, сняты с наблюдения – 78 387, — передает оперштаб. — Состояние 40 пациентов тяжелое, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 185 человек. За сутки излечились 92 человека, за весь период пандемии – 20 873 югорчанина».


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Сегодня в 10:36, просмотров: 390, комментариев: 0
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