В Югре за минувшие сутки коронавирус выявили у 147 человек. По данным окружного оперативного штаба, это жители в 20 муниципалитетов:

Ханты-Мансийск – 38;

Сургут – 30;

Урай – 16;

Нягань – 11;

Советский район – 10;

Нефтеюганский район – 8;

Мегион – 4;

Нефтеюганск – 4;

Нижневартовск – 3;

Югорск – 3;

Белоярский район – 3;

Октябрьский район – 3;

Ханты-Мансийский район – 3;

Когалым – 2;

Лангепас – 2;

Покачи – 2;

Сургутский район – 2;

Березовский район – 1;

Кондинский район – 1;

Нижневартовский район – 1.

Всего же с начала пандемии в Югре зарегистрировано 12 21 934 случая заражения коронавирусом.

«Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 5 840 человек, сняты с наблюдения – 78 387, — передает оперштаб. — Состояние 40 пациентов тяжелое, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 185 человек. За сутки излечились 92 человека, за весь период пандемии – 20 873 югорчанина».