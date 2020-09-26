В Югре за минувшие сутки коронавирус выявили у 147 человек. По данным окружного оперативного штаба, это жители в 20 муниципалитетов:
- Ханты-Мансийск – 38;
- Сургут – 30;
- Урай – 16;
- Нягань – 11;
- Советский район – 10;
- Нефтеюганский район – 8;
- Мегион – 4;
- Нефтеюганск – 4;
- Нижневартовск – 3;
- Югорск – 3;
- Белоярский район – 3;
- Октябрьский район – 3;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Когалым – 2;
- Лангепас – 2;
- Покачи – 2;
- Сургутский район – 2;
- Березовский район – 1;
- Кондинский район – 1;
- Нижневартовский район – 1.
Всего же с начала пандемии в Югре зарегистрировано 12 21 934 случая заражения коронавирусом.
«Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 5 840 человек, сняты с наблюдения – 78 387, — передает оперштаб. — Состояние 40 пациентов тяжелое, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 185 человек. За сутки излечились 92 человека, за весь период пандемии – 20 873 югорчанина».