В Югре губернатор Наталья Комарова подписала постановление, в котором обязала лиц, приехавших в округ из-за границы, сдавать тест на ковид.
«Гражданам, посещавшим территории за пределами РФ, необходимо в течение трёх календарных дней по прибытию в страну сдать тест на COVID-19», — сообщает оперштаб.
Также этим людям необходимо:
- При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения поликлиник;
- Соблюдать постановления, требования и рекомендации Роспотребнадзора, направленные на недопущение распространения COVID-19;
- Соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м, использовать СИЗ при нахождении во всех местах общественного пользования, в общественном транспорте и такси;
Напомним, в Югре на 25 сентября зарегистрировано 21 787 случаев заражения коронавирусом.
Это не в моей компетенции, отвечает врач, я врач, а не политик.