16+
Логотип Сиапресс
USD  76,8195   EUR  89,6637  

Новости

Больше новостей
Достоин ли Владимир Путин Нобелевской премии?
Комментировать
1
Как, по-вашему, должен осуществляться подвоз детей с дач в школы?
Комментировать
3
В Сургуте везде ставят новые заборы. Нужны ли они в таком количестве?
Комментировать
0
Больше опросов

Югорчан, вернувшихся из-за границы, обязали сдавать тест на ковид

В Югре губернатор Наталья Комарова подписала постановление, в котором обязала лиц, приехавших в округ из-за границы, сдавать тест на ковид

Югорчан, вернувшихся из-за границы, обязали сдавать тест на ковид

В Югре губернатор Наталья Комарова подписала постановление, в котором обязала лиц, приехавших в округ из-за границы, сдавать тест на ковид.

«Гражданам, посещавшим территории за пределами РФ, необходимо в течение трёх календарных дней по прибытию в страну сдать тест на COVID-19», — сообщает оперштаб.

Также этим людям необходимо:

  • При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения поликлиник;
  • Соблюдать постановления, требования и рекомендации Роспотребнадзора, направленные на недопущение распространения COVID-19;
  • Соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м, использовать СИЗ при нахождении во всех местах общественного пользования, в общественном транспорте и такси;

Напомним, в Югре на 25 сентября зарегистрировано 21 787 случаев заражения коронавирусом.


нравится (2) не нравится (4)
25 сентября в 21:39, просмотров: 2069, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
26 сентября в 12:35
У врача спрашивают, когда закончится эпидемия коронавируса.

Это не в моей компетенции, отвечает врач, я врач, а не политик.
Alkonowa1ow
не нравится
26 сентября в 13:31
Непонятно. Зачем всех держали на «привязи» три месяца. Потом открыли все. На три месяца. Пляжи были переполнены. Все съездили. И сейчас:« эта песня хороша, начинай сначала»?
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 00:24
Да прослеживается некое администрирование. Сочи и Крым открыли в июне. Туроператоры пролоббировали видимо,чтоб спасти сезон? Турция открылась лишь в августе. «Калитка» на выезд, то открывается, то закрывается. в зависимости от заинтересованных групп. Теперь вот требования: всем приезжающим иэ-за рубежа, будьте любезны: течение трёх суток, анализ ПРЦ на стол. Иначе штраф. Это как за трое суток по ОМС получить. Если очередь. Толко платно. Но из-за границы приехавшие! люди состоятельные - на 3 тысячи разорятся. А вот, что граждане 65+ фактически на второй срок пошли без перерыва - это катастрофа. Их здоровью наносится невосполнимый вред.
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Ученики из Сургута не оценили пельмени с маслом из школьного меню 1806
  2. ​С 1 октября на улицах Сургута появится больше автобусов 1498
  3. Сургутянин выиграл первенство России по кайтингу 1414
  4. Коронавирус за сутки выявили у 144 жителей Югры 1306
  5. Жильцы четырех домов на Мелик-Карамова в Сургуте страдают от проводимого капремонта 948
  6. ​По всей Югре завоют сирены 901
  7. Хроника коронавируса в Югре и Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 685
  8. ​Воспитатели – люди особого склада 446
  9. ​Жители Нефтеюганска не могут спасти лошадей, гуляющих все лето по городу // ВИДЕО 389
  10. Вартовчан просят помочь паллиативным детям памперсами и пелёнками 326
  1. ​Два человека выжили после падения самолета на воду в Югре 11726
  2. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 11035
  3. ​СМИ назвали имя нового смотрящего за Югрой 9914
  4. ​«До пандемии моих детей никто не лапал»: сургутские родители включились в войну против термометрии в школах 7020
  5. ​В Сургуте силовики выломали дверь не той квартиры, узнали, кого обидели, и вернулись с цветами 6823
  6. ​Из ЛИУ-17 в Сургуте сбежал грабитель 6752
  7. ​Замглавы Сургута извинился перед горожанами за равнодушие чиновников 6729
  8. ​Бык-нарушитель напугал сургутских водителей 6728
  9. Взрывной рост! За минувший день коронавирус подтвердился у 118 югорчан 6256
  10. ​Школьников сургутской гимназии №2 использовали вместо гардеробщиц 6215
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 645355
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270161
  3. ​Кто такой Зятек? 60363
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 53701
  5. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 34210
  6. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 32110
  7. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 31989
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24187
  9. Слишком много истории?.. 24139
  10. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23728

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика