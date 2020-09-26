В Югре губернатор Наталья Комарова подписала постановление, в котором обязала лиц, приехавших в округ из-за границы, сдавать тест на ковид.

«Гражданам, посещавшим территории за пределами РФ, необходимо в течение трёх календарных дней по прибытию в страну сдать тест на COVID-19», — сообщает оперштаб.

Также этим людям необходимо:

При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения поликлиник;

Соблюдать постановления, требования и рекомендации Роспотребнадзора, направленные на недопущение распространения COVID-19;

Соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м, использовать СИЗ при нахождении во всех местах общественного пользования, в общественном транспорте и такси;

Напомним, в Югре на 25 сентября зарегистрировано 21 787 случаев заражения коронавирусом.