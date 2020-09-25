Температура в Югре опустится ниже нуля

Ханты-Мансийский УГМС впервые за неделю снял предупреждение о неблагоприятной погоде. Это значит, что в выходные сюрпризов в виде сильного ветра и обильных осадков не ожидается, но в округе запахнет зимой.

В ночь на субботу температура воздуха в округе местами опустится до -2 ºС. Днем почти везде будет около +10 ºС, по западу – до +18 ºС. В воскресенье ночью будет чуть теплее – до +7 ºС, днем – до +16 ºС.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, в ночь на 26 сентября будет ясно, почти безветренно и чуть выше нуля. Первый выходной выдастся солнечным, столбики термометров поднимутся к +12 ºС. В воскресенье будет чуть теплее – до +15 ºС, но ожидается дождь.